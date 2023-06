Kohus arutab juristi vanglasse saatmist

Süüdistuse järgi kasutas Jaan Nurk ühe MTÜ, mille juhatuse liikmena tal oli ligipääs MTÜ arvelduskontole, rahalisi vahendeid enda huvides ja teod on toime pandud 2019. aasta lõpust kuni 2020. aasta sügiseni. Jaan Nurk on pidanud Lääne-Virumaal õigusbürood. Läinud aastal tunnistas Viru maakohus Nurga süüdi ning mõistis talle vangistuse, mis asendati 720 tunni üldkasuliku tööga. Nüüd on Viru maakohtule teinud ettekande kriminaalhooldaja karistuse täitmisele pööramiseks, mis tähendab, et mees pole asunud täitma talle kohtu poolt pandud kohustust ühiskasuliku töö tundide osas.

2019 aastal karistas Viru maakohus Jaan Nurka dokumendi võltsimise eest tingimisi vangistusega. Kohus kohaldas toona tema suhtes lisakaristusena juristina töötamise keelu üheks aastaks.