Kohtuga rahulolematu mees korraldas piketi

Reemetil oli mitu küsimust Pärnu maakohtu esimehele Toomas Talvistele. Protestija sõnutsi pole ta rahul, et kohus jättis mõni aasta tagasi menetlusse võtmata ta hagi naabri vastu, kelle loomad väidetavalt tema lasketiiru ära rikkusid, kirjutas Pärnu Postimees. Pärnu maakohtu pressiesindaja Hedy Tammeleht selgitas, et Reemeti hagi esitamise perioodil ei olnud kohtu esimeheks Toomas Talviste. Kohtupidamiseks on seaduses sätestatud nõuded ja võimalused. Kohe kindlasti ei saa ühtegi toimingut teha n-ö tänaval, lisas ta. Pressiesindaja sõnul oli hagis mitmeid puuduseid ja hageja neid ei kõrvaldanud. Hageja seda otsust toona edasi ei kaevanud ja määrus jõustus.