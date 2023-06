JUHTKIRI | Lapsed pole süüdi

Et läbikukkunuid oli pea neljandik, näitab, et probleem ei saa olla vaid mõnes düsfunktsionaalses kodus, kus laste õppimisest kama kaks. See näitab, et kool kui süsteem ei tööta.

Õpetajate frustratsioon on teatud piirini arusaadav, kuid koolis peab igal hetkel keskmes olema õpilane. Laps. Põhikooli puhul alaealine. Kui ta ei suuda õppida, siis tuleb küsida: kas seda on talle õpetatud? Tänavused üheksandikud said veel olukorra, kus hindamissüsteem muutus aasta jooksul kaks korda.

Nüüd tuleb aga keskenduda peamisele – nendele lastele, kes said mitterahuldava. Meedias esinenud laste ja nende vanemate põhjal on teada, et läbikukkunud on vaimselt väga halvas olukorras. Nüüd on kohe vaja lapsesõbralikke, ent akadeemiliselt tasemel programme, et taastada usk kooli, õppimisesse ja tulevikku. Just nii karm see olukord ongi.