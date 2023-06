Kopteriõnnetus koduukse ees: „Terve öö ei saanud magada, hirmus pilt oli ikka silme ees.“

Lakooniline politseiteade ütleb, et neljapäeval, 15. juunil kella üheksa paiku õhtul sai häirekeskus teate Vaida–Urge maanteele kukkunud õhusõidukist ja et õnnetuses hukkus 60aastane mees. Veidi hiljem selgus, et surma sai tunnustatud lennundusentusiast Kalev Tikk.