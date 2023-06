Keskkriminaalpolitsei otsustas SA Liberaalne kodanik suhtes mitte alustada kriminaalmenetlust  

Valmisvabaduse rikkumine on kuritegu, kui kellelgi takistatakse valimistel oma tõelise tahte väljendamist või mõjutatakse tema tahte kujundamist ebaausalt kasutades selleks ametiseisundit, vägivalda, sõltuvust süüteo toimepanijast või pettust. Pettus tähendab tegelikest asjaoludest ebaõige pildi loomist. Selle kohta, et SALK oleks eksitanud valijaid ja seeläbi mõjutanud neid pettusega mõne kindla erakonna poolt hääletama, ei ole kuriteoteates esitatud piisavalt infot. „Kriminaalmenetluse alustamine on lubatud vaid juhul, kui on piisav alus arvata, et kuritegu on toime pandud. Kriminaalmenetluse alustamine selleks, et kuriteotunnuseid otsima hakata, on keelatud ning seetõttu leidis keskkriminaalpolitsei, et esitatud kuriteoteate pinnalt kriminaalmenetlust ei alustata,” selgitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kaarel Kallas Õhtulehele. Otsust on võimalik vaidlustada riigiprokuratuuris.

SALK-i juht Tarmo Jüristo on varem ERRile öelnud, et ei tea, kes kuriteoteate on esitanud. „Ma ei oska sellesse kuidagi suhtuda, tundub naljakas paber ja paistab, et keegi on ärevil,“ kommenteeris Jüristo kuriteoteate teksti.