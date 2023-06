SÕJAKOKKUVÕTE | Rahumissioonil aafriklasi tervitasid Vene raketid

„Venemaa raketirünnak leidis aset just siis, kui Aafrika riikide juhid pealinna jõudsid. Vladimir Putin tahab demonstreerida, et on valmis eirama välisriikide liidrite turvalisust, et tegelikult on tal ükskõik, sest ta tunneb end täiesti karistamatuna. Ja Aafrika riikide juhtide asemel võinuks olla igaüks. Meenutame, et raketid lendasid ka siis, kui USA president Joe Biden ja ÜRO peasekretär António Guterres Ukrainasse jõudsid,“ sõnas Ukraina presidendi kantselei juht Andrii Jermak. Aafrika riike näeb Kreml enda liitlastena, olles panustanud sellesse, et riigid temast teatud määral sõltuksid. Seega võib selline demonstratsioon näida kummastav, ent võib olla ka hoiatav. Kreml ei näe neid ju sõprade, vaid vasallidena, kelle ustavust osta, ent vajaduse korral hirmutada. Lähipäeval on delegatsioonil plaanis minna ka Moskvasse.