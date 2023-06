Haapsalu sall ja Seto suursõlg võivad saada kaitse geotähistena

Puudub aga kogu ELi hõlmav geograafiliste tähiste kaitse käsitöö- ja tööstustoodetele. Eesmärk on ELi tasandil kehtestada vahetult kohaldatav geograafiliste tähiste kaitse käsitöönduslikele ja tööstustoodetele (näiteks ehted, tekstiil, klaas, portselan jms). Kokkulepe tagab muuhulgas, et geograafilised tähised on tootjatele atraktiivsed, sest need loovad tugeva seose toote omaduste ja geograafilise päritolu vahel.