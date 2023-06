KUHU ON KADUNUD KOERAILM? Erakordne põud Eestis pole juhus, vaid kliimamuutuste tagajärg

Kliimamuutuste stsenaariumid ennustavad Eestile sademete hulga kasvu. See ei tähenda, et jääksime oma laiuskraadidel põuast puutumata, selgitab Pedusaar. Ta rõhutab, et oluline on veevaru ruumiline ja ajaline jaotus. Eesti veevarude jaotus aasta sees on selgete märkide järgi muutumas ning igakevadine suurvesi jäämas haruldaseks nähtuseks.