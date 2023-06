ÕPI MOLUTAMA | Kristel Üksvärav: mittemidagitegemine on kõige tulemuslikum viis vaimse tervise ja tasakaalu taastamiseks

Näen ja tunnen iga päev, et see viljakas mittemidagitegemine, molutamine ja puhkamine on siin olemas ning et see töötab. Selles on peale teadliku otsuse aeg maha võtta ka pisut zen-mõtteviisi, mida iseloomustab hea sõbra, hiidlasest mööblitisleri vastus oma kliendile: „Ma peaaegu juba hakkasin tegema.“