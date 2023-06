MIS VIGA? Poliitikule kippus linnavolikogu istungil uni peale

Keskerakondlane Valentina Bortnovski pahandas Facebookis, et Pere tundus olevat joobes, esitades seaduseelnõu koolide üleminekust eestikeelsele õppele. „Selline käitumine on absoluutselt vastuvõetamatu rahva esindaja jaoks. See näitab mitte ainult lugupidamatust tema kolleegide, erakonnakaaslaste ja linnavolikogu liikmete suhtes, vaid ka kõigi Eesti elanike suhtes,“ lisas Bortnovski.