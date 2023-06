Sisserännanud saaresurm: tulnukas hävitab Eestis halastamatult saarepuid

Saaresurm hävitab Eestis järjekindlalt saarepuid. Selle kõige negatiivsemaks mõjuks peab teadlane Ahto Agan bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. Nüüdseks on haigus nii levinud, et asjatundjad ei soovita isegi saarepuid istutada, sest need häviksid niikuinii.