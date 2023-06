PALGATAKSE UUS JUHT! Slava Ukraini revisjonist selgus, et midagi ei selgunud, sest ukrainlased dokumente ei saatnud

Heategevusorganisatsiooni Slava Ukraini kohta valminud revisjon ütleb täpselt ühte: me ei saanud kuidagigi targemaks. Eesti poolelt on kõik justkui korras, aga Ukrainast vajalikke dokumente revisjoni koostajad ei saanud. Organisatsioon jätkab tegevust ja palkab uue juhi, sest kontol on endiselt üle 600 000 euro.