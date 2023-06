UURING: pooled noored peavad võltsitud toodete ostmist normaalseks

Möödunud aastal tasus seaduslikust allikast pärit sisule juurdepääsu eest neli eurooplast kümnest, tulemus oli sama ka Eesti vastajate seas. 80% eurooplastest arvab, et võltstoodete taga on kuritegelikud organisatsioonid ning võltsingute ostmine hävitab ettevõtteid ja töökohti. 83% leiab, et see soodustab ebaeetilist käitumist ning kaks kolmandikku näeb võltstoodetes ohtu tervisele, ohutusele ja keskkonnale. 82% arvates võivad ebaseaduslikest allikatest piraatsisu hankimisega kaasneda riskid, sealhulgas pettused.

Vaatamata sellele peab kolmandik eurooplasi võltskaupade ostmist aktsepteeritavaks juhul, kui originaali hind on liiga kõrge. 15–24aastastest noortest arvavad nii pooled.

Viimase aasta jooksul on teadlikult võltsinguid ostnud 13% eurooplastest. 15–24aastaste seas on näitaja jõudnud 26 protsendini, mis on kaks korda suurem kui ELi keskmine, 55–64aastaste vanuserühmas on see vaid 6% ning 65aastaste ja vanemate seas alla 5%. Riikide tasandil varieerub võltsinguid ostnud tarbijate osakaal 24 protsendist Bulgaarias 8 protsendini Soomes. Peale Bulgaaria on võltsingute tahtliku ostmise levik üle ELi keskmise Hispaanias (20%), Iirimaal (19%), Luksemburgis (19%) ja Rumeenias (18%).

Originaaltoodete madalam hind ja halvad kogemused on peamised põhjused, miks inimesed võltsinguid ei osta.

Tarbijate ebakindlus

Samuti on suurenenud kahtlused toodete ehtsuses: peaaegu 39% eurooplastest ei tea, kas nende ostetud tooted on võltsingud. Erinevused liikmesriikide vahel on suured: kui üle veerandi Taani ja Hollandi tarbijatest ei ole kauba ehtsuses kindlad, siis Rumeenias ulatub see 72 protsendini. Vastanud eurooplastest 41% kahtlevad ka enda kasutavate veebisisu allikate legaalsuses.

„Kodanike mõistmine aitab tarbijate ja sidusrühmadega sisukaid vestlusi pidada. Viimane uuring annab uut ja olulist teavet intellektuaalomandiõiguste rikkumise tajumise kohta ja rõhutab taas vajadust tarbijakaitset toetada. See näitab positiivset arengut seaduslikest allikatest pärit digisisu alase teadlikkuse ja kättesaadavusega,“ kommenteeris EUIPO tegevdirektor Christian Archambeau.