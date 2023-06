Transsoolise jamaikalanna tapnud Kirill Lukinit ähvardab 12 aastat vanglat

„See on vihakuritegu! Minu jaoks pole see tahtlik tapmine, vaid mõrv. Minu kodumaal saaks selle eest eluaegse,“ kurjustab Tallinna vanalinnas tapetud transsoolise Rebeca sugulane kohtusaalis. Ta leiab, et 12 aastat vanglat, mida prokurör Kirill Lukinile karistuseks küsib, on liiga vähe.