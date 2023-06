SÜÜDITUNNISTAMISE KUNST | Maire Aunaste: täiesti mõttetutest väitlustest päästaks vaid neli sõna: jah, ma olen süüdi!

Kui ma oma viimase abikaasa voodist võõra naise leidsin, siis ütles viimane, et tema põlvkonna naised niimoodi käituvadki – kust on võimalik, sealt võetakse, risti ette löömata!

Äkki nii ongi, et maad on võtnud võtmis-sündroom. Võetakse armastuse, ahnuse ja egoismi, karistamatusetunde ja mõtlematuse põhjendusega. Headuse ja inimlikkuse mõiste on väga suurel osal inimestest mitte alahinnatud, vaid unustatud. Nii väga tahaks uskuda, et see nii ei jää.

Kuidas on võimalik, et intelligentsed, kõrgele positsioonile jõudnud inimesed ei taha ega julge tunnistada oma töös ja karjääris tehtud vigu?