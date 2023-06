Grosberg: tehnika kaotamine on rünnaku puhul täiesti normaalne, põhjust paanikaks pole

Venelased kasutavad praegu kõiki nende valduses olevaid vahendeid, nii suurtükituld kui õhuvahendeid. Viimase nädala trendina tõi Grosberg välja eriti lõuna suunal tõusnud helikopterite ja ründelennukite kasutamist oluliselt lähemal rindejoonele, kui seda on olnud eelnevatel aegadel.

Lisaks on Vene väed üritanud läbi viia mitteedukaid rünnakuid selleks, et ukrainlasi tagasi sundida. Venelaste kõige aktiivsemad ründekohad on olnud Kupjanski ja Svatove piirkonnas.