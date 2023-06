Kaitseväest viilis 171 noormeest

„Menetlus viidi läbi 121 isiku suhtes,“ selgitas KRA kommunikatsioonispetsialist Siim Saavik Õhtulehele, lisades, et neist osa puhul menetlus käib. „94 isikule määrati rahatrahv. Antud juhtumid on seotud sellega, et isik ei ilmunud ajateenistusse.“ Eesti Ekspressi teatel oli keskmine trahv kaitseväkke ilmumata jätmise eest 384 eurot. KRA ei menetle väärteomenetluse korras õppekogunemistele ilmumata jätjaid, seda teeb sõjaväepolitsei või väeosa.