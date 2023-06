Eestisse kandus Venemaa GPS-signaali segamine

TTJA sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu sõnul on siiani laekunud üksikud teated üle lendavatelt lendudelt ning GPS signaali kadumine äri- ja reisilennunduse navigatsioonivõimekust ei mõjuta ega nendele ohtu põhjusta. Samuti ei mõjuta see maapinnal kasutatavaid GPS, GALILEO ja teisi Globaalse Satelliitnavigatsiooni (GNSS) seadmeid. Alates 5. juuni hommikust GNSS häiringuid enam Eestisse ei kandu, teatas Kulu Õhtulehele. TTJA jätkab olukorra jälgimist. Alates Ukraina sõja algusest kuni eelneva nädalani ei ole TTJA täheldanud märgatavat tõusu GNSS navigatsiooni häiringutes. Aegajalt häiringuid ja anomaaliaid ikka esineb, kuid üldjuhul on need lokaalse iseloomuga ja lühiajalised. Kulu lisas, et tänapäeva tehnoloogilise arengu taseme juures ei ole teadaolevalt olemas vahendeid, mis suudaksid neutraliseerida signaali segamise mõju raadiolevi keskkonnas. Segamise mõju lõpetada saab üksnes häire allika väljalülitamisega.