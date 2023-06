JUHTKIRI | Vett tuleb säästa - tünnisaunad ja basseinid oodaku, muru kohe kindlasti

Sellel palvel on mitu otsa. Esiteks muidugi puhas nördimus – tõesti pole vaja sellist olukorda, kus eluks vajalik ressurss raisatakse edevusprojektide peale. Sest milleks see muru muidu on. Ilus vaadata, tolku vähe. Aiandusfoorumites on murust saanud uuema aja staatusesümbol ja pidevate probleemide allikas. Katastroofi ja mainekadu kuulutavad omanikule juba paar kirikakrat, mida siis kõrbemislaikudest rääkida.

Teine asi on ka kohalikud omavalitsused, kes nüüd järsku on avastanud, et maailmas peab valitsema tasakaal. Et kõik need toredad viimastel aastatel pärmina kasvanud rikkad uusarendusrajoonid, mis on meelitanud kohale kenasti maksuraha, vajavad ka tarbimiskindlust. Tarbijaid on palju juurde tulnud, ressursid aga samaks jäänud.