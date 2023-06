SÄH SULLE ROHEPEALINNA! Üliagar trimmerdaja niitis roheala kõrbeks

Põhja-Tallinnas Sõle tee ääres asuv roheala, mil nimeks putukaväil, lookleb piki kergliiklusteed. Tegemist on osaga ülelinnalisest rohekoridorist. See loodi aastaid tagasi, et putukatel ka linnas erinevaid elupaiku ja võimalusi oleks. Kahjuks läks aga nii, et mitmekesine taimestik ning putukad said hiljaaegu kõva löögi: üliagar trimmerdaja niitis põuast hoolimata sealse muru maha. Tulemus on kole ja kolletav kõrb.