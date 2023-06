SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina passiga hädalisi ei päästeta

Venemaa okupeeritud territooriumil elavad Kahhovka tammi õhkulaskmise tagajärjel kannatanud ukrainlased istuvad ikka veel oma üle ujutatud majade katustel ja ootavad, et keegi neid päästma tuleks, ütles Ukraina parlamendisaadik Kira Rudik Sky Newsile. Venemaa ei ole lubanud okupeeritud Hersoni oblasti piirkondadesse rahvusvahelisi abiorganisatsioone (mõni neist ka ei söanda seal Kremli pilgu all tegutseda), mistõttu Ukraina valitsus ei saa oma kodanikke aidata. „Päästeoperatsioonid jätkuvad inimeste ja loomade nimel, sest meie võime uhkusega öelda, et võitleme iga elu eest,“ ütles Rudik ja lisas, et Ukraina tarnib puhast joogivett droonidega. Ukraina passiga inimesi survestatakse okupeeritud aladel sellest loobuma, ilma Vene passita ei kavatse aga okupandid hädalisi päästa, kirjutab Kyiv Post. Üks vabatahtlikest kirjeldab, et sabotööride hirmus Vene sõdurid konfiskeerivad ka päästepaate.