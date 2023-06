Õhtulehe peatoimetaja: Kaja Kallas vassib ja valetab

Õhtuleht Kirjastus on börsiettevõtte osa, kõik meie finantstulemused on auditeeritud ja me oleme absoluutselt nõus neid peaministri või vastava ministeeriumiga jagama ning üle vaatama, kuid meid pole kordagi kutsutud ühegi laua taha, kus ajakirjanduse tellimuste (ülejäänud tegevused nagu nt reklaamimüük on tavamaksuga) maksumuudatuse küsimust on arutatud. Kõik need otsused on tehtud meie selja taga.

Kaja Kallas: „Vastupidi, ajalehtede hinnad võrreldes 1. juuliga 2022, kui käibemaks oli 9%, versus mai 2023 on tõusnud 10,25% olukorras, kus käibemaksu me alandasime 4% võrra. Sisendite hinnad on tõesti kallinenud kõigile, siis kui võrrelda maikuu taset detsembri omaga, siis ajalehed on kallinenud 8,4% võrra, samal ajal kui üldine hinnatase on kallinenud 4%.“

a) 1. juuli 2022 vr. 1.mai 2023 on meie peamiste väljaannete keskmine hind tellijate jaoks tõusnud 11,9% (Õhtuleht 10,9%). See on Kallase jutu ainuke tõene väide.

b) Küll aga, kui vaadelda peamiste paberväljaannete tellijate keskmist hinda 01.12.2023 versus 01.05.2023, mida Kallas samuti viitab, on meie hind tõusnud ainult 2,6% (tarbjahinnaindeks 4%).

Samuti vähendasime tänavu meie digitellimuse hinda (pole kajastatud ülemises protsendis), olles sellega tõenäoliselt ainuke väljaanne, kes on mõnda hinda oma lugejate jaoks alandanud.

c) Sisendhindadest laiemalt. Detsember 2021 vr. detsember 2022 kasvas meie põhiväljaannete keskmine kojukanne 24% ning trükk ja paber kokku 38% (Õhtulehel 41%). 2023. aasta jaanuarist tõusis kojukande hind lisaks keskmiselt veel 22%.

See kõik peaks olema Kaja Kallasele teada, sest kojukande hindu kehtestab riigile kuuluv Omniva. On arusaamatu, kuidas peaminister ei tea, millist hinnatõusu on riigifirma ajakirjandusväljaannetelt nõudnud ja räägib siin hinnataseme tõusust 4%.