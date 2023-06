FOTO | Pärnus põles prügila

Täna kell 13.36 sai häirekeskus teate, et Pärnu linnas Põlendmaa külas on süttinud prügila. Sündmusele reageerisid Häädemeeste Kilingi-Nõmme, Pärnu ja Vändra päästjad koos maastikusõidukitega. Põleb prügila lahtise leegiga ning tuli on levinud umbes 400 ruutmeetrile.