„Selliseid juhtumeid on mitmeid.“ Mees laenas sõbrale auto ja jäi sellest ilma

„Mees avastas, et tema auto on lammutatud, kui külastas maanteeameti kodulehte,“ ütles prokuratuuri pressiesindaja Lisanna Männilaan, lisades, et Viljandimaa mehe Honda lammutamise asukoht ja muud seigad on väljaselgitamisel. „Selliseid juhtumeid, kus lubatakse oma sõidukit teistel isikutel lepinguta kasutada ning sellest seejärel ilma jäätakse, on mitmeid. Seetõttu on alati tarvis teha esmajoones leping, et kinnitada seaduslikult, kellele auto kuulub ning palju auto eest peab maksma.“