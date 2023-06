Politsei otsib Tallinnas kadunud 14aastast Davidit

Poisi lähedane pöördus täna politsei poole, et David ei ole alates teisipäevast Põhja-Tallinnas asuvasse elukohta jõudnud ning tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Ta võib liikuda ringi Tallinna Kesklinnas Musumäel ja Kanutiaias aga ka Viru tänava läheduses.

David on 180 cm pikk, sportliku kehaehitusega ja tumepruunide juustega. Tal on seljas halli värvi T-särk, mille varrukatel on sinised triibud. Jalas kannab ta musta värvi Adidase pükse ja sportlikke jalanõusid. Tal on kaasas ka tume õlakott.