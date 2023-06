Juhtimisõiguseta ja joobes peaga sõitnud 26aastane mees sai aresti ja jäi ilma autost

Sel teisipäeval, 13. juunil tabas politseipatrull Pärnus sõiduauto Audi A6 roolist alkoholi tarvitanud 26aastase mehe, kellel ei olnud ka juhtimisõigust. Pärnu politseijaoskonna patrullijuht Henry Murumaa rääkis, et tegemist on mehega, keda on ka varem tabatud roolist alkoholi tarvitanuna ja juhtimisõiguseta.

Murumaa sõnul viitab mehe käitumine vastutustunde puudumisele ja talle määratud varasemad karistused teda liiklusest eemal ei hoia. „See näitab, et inimene on ohtlik nii endale kui ka teistele ja ta ei mõista oma tegude võimalikke tagajärgi. Seetõttu taotles politsei talle karistuseks arestipäevi ja tema sõiduvahendi konfiskeerimist, et mehel ei oleks võimalik enam teiste ja iseenda elu ohtu seada,“ ütles Murumaa.

Murumaa sõnutsi on politsei suviste ürituste ja ka eeloleval jaanipühade ajal väljas täiendatud jõududega, et liiklust rahustada ja ohtlikud juhid võimalikult kiiresti liiklusest eemaldada. „Jaanipäev on ukse ees ja inimesed liiguvad rohkem ringi ka teistel erinevatel suveüritustel. Meie oleme maanteedel väljas turvalisust tagamas ja teeme tööd, et ohtlikud juhid liiklusest kätte saada enne, kui juhtub raske õnnetus. Kõigil, kel on kahtlus, et rooli on istunud joobes inimene, tuleks sest kohe 112 teada anda,“ lisas Murumaa.