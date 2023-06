Politsei otsib Harjumaal kadunud Peetrit

Täna laekus politseile teade, et lähedased ei ole Harjumaal Harku vallas elava Peetriga pühapäevast saadik ühendust saadud. Viimati nähti Peetrit pühapäeva hommikul, kui lahkus oma Harku vallas asuvast kodust. Politsei on otsinud ümbruskonda ja kontrollinud võimalikke mehe viibimiskohti, kuid senised otsingud on olnud tulemusteta. Mehe elu ja tervis võivad olla ohus.