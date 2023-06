VIDEO KINNIPIDAMISEST JA VABASTAMISEST | Venemaale viidud PPA logistikud jõudsid tagasi Eestisse

Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles: „Rõõm teatada, et äsja lõppes Saatse piiripunkti juures Eesti ja Venemaa piiriesinduste kohtumine ning kaks meie logistikabüroo töötajat on õnnelikult Eestimaa pinnal tagasi. Rohkem infot esimesel võimalusel!“

„Meil on sellest juhtumist palju õppida, et oskaksime paremini hoida oma inimesi, kes töötavad iga päev vahetult piirijoonel. Täna, siin ja praegu oleme aga lihtsalt rõõmsad, et kaks head meest on tagasi kodus. Tänan kõiki, kes kaks päeva selle lahenduse nimel töötasid,“ ütles PPA peadirektor Egert Belitšev.