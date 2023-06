Politsei otsib Harjumaal Sakus kadunud 90aastast Elgat

Kolmapäeval enne kella 18 paiku teatasid Elga naabrid, et nad ei ole naist alates 13. juunist näinud ning ta ei viibi ka oma kodus. Politsei alustas koheselt otsingutega, mis kestis varaste hommikutundideni, paraku Elgat ei ole leitud. Elgal on probleeme mäluga, mistõttu ei pruugi ta iseseisvalt koduteed leida.

Naine on umbes 160 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Kahjuks ei ole teada, mis tal kodust lahkudes seljas oli.



Politsei palub kõigil, kes on Elgat näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.