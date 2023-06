MINU ARMASTUSKIRI EESTILE | Kaks aastat Briti suursaadikuna Eestis olnud Ross Allen: põhjused, miks siin tore on

Saabusin Eestisse täpselt kaks aastat tagasi – juunis 2021 – uue Briti suursaadikuna. Tahan teiega jagada, miks mulle ja minu perele siin nii väga meeldib! Mõnikord võivad eestlased olla päris kriitilised oma riigi suhtes, nii et võib-olla on vaja välismaalase perspektiivi, et märgata miks siin nii tore on. Olles nüüdseks külastanud peaaegu kogu Eestimaad, tunnen end sobiva kandidaadina vaadet pakkuma.