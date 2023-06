VIDEO | Aknast välja! Martin Helmel tekkis ööistungil konflikt istungi juhatajaga

Temperatuur läkski keema Kivimäe järgmise sõnavõtu ajal kell 2.21: „Hea kolleeg Martin! No ma loen, must valgel on see kirjas ja ma ei kuritarvita seda õigust, ma ei ole seda kuritarvitanud. (Mart Helme hõikab midagi vahele, juhataja püüab tast üle rääkida.) Ma tegin seda esimest korda, paludes tal jääda, minna päevakorra juurde. (Mart Helme saalist: „Ära tee niimoodi! Sa segad vahele, sa ei anna sõna!“ Martin Helme sekkub ka.) Aga kui ta hakkab hoopis millestki muust rääkima? Mis me selle kollase raamatuga teeme, viskame minema? (Mart Helme: „Sa loodad aega võita niimoodi, aga vastupidi, sa kaotad aega! Lõpeta ära! Võiks lugupidavalt kõikidesse suhtuda!“) Ma olen olnud väga lugupidav, väga lugupidav. (Juhataja püüab üle rääkida.) Helir-Valdor Seeder, palun! Helir-Valdor Seeder, palun! (Mart Helme väga kõval häälel: „Ära käitu nagu väike laps! Meil on täpselt samasugune mandaat nagu sinul! Täpselt samasugune! Ära kuritarvita võimu! Ära arva, et sul on mingi 60 häält siin! Need 60 häält pudenevad võib-olla juba kuu aja pärast laiali! Ära arva, et sa oled võitmatu! Et see on võitmatu koalitsioon! Ei ole! Napoleon ka arvas, et see on võitmatu koalitsioon, lõpuks lõpetas vähihaigena.“)“