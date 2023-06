VIDEO | Kallas: see asi on läinud ikka nii kohutavalt hulluks, et käed vajuvad rüppe

„Isegi sellisele seadusele, mis puudutab puhtalt valitsuse tööd, on riigikogu opositsioon teinud täiemahulist obstruktsiooni. Nii et ka selle peame siduma usaldusega, sest see on ainuke tööriist, et saaksime oma tööd üldse korralda. See asi on läinud ikka nii kohutavalt hulluks, et käed vajuvad rüppe. Eks seda opositsioon loodabki, et me loobume ja ei tee tööd, mida valitsus tegema peaks,“ nentis Kallas.

Valitsusel on ettepanek riigikogu erakorralisel istungil arutada, kuivõrd täna lõpevad korralised istungid.

„Tahan rõhutada, et oleme otsinud opositsiooniga kompromisse, vaadates üle neid muudatusettepanekuid, mida nad on teinud. Aga nagu nad on ise öelnud, need on tehtud puhtalt obstruktsiooni eesmärgil. Kompromissi saab teha, kui eesmärk on ühine, aga eesmärk meil ühine pole. Opositsiooni soov on lihtsalt takistada ja kiusata, et valitsus ei saaks teha oma tööd,“ ütles Kallas.

Kallas tõi välja, et obstruktsiooni tõttu suureneb riigiaparaadi töömaht, mis toob igapäevaselt kulusid juurde.

Valitsus on kokku leppinud, et iga minister otsib oma valdkonnas kokkuhoiukohti. Teisipäeval arutati võimalikke kokkuhoiukohti. „Ei olnud lihtne kohtumine see kellelegi ja arusaadavalt mingeid sadu miljoneid sel kombel leida pole võimalik. Aga riigieelarve on nii pingelises seisus, et iga euro, eriti iga miljon eurot, mida suudame kokku hoida, on oluline,“ ütles Kallas.

Kallas märkis, et iga sektor ja ettevõte leiab, et just temale ei peaks maksutõusud või kärped laienema.

„Imelik ka oleks, kui kõik nii ei arvaks. Aga kohati mulle tundub, et on üle võlli, kui ajakirjandus kirjeldab neile viimase aasta jooksul kehtinud käibemaksualandust või soodusmäära asendamist üheksaprotsendilise maksumääraga kui maailma ja demokraatia lõppu. Ma saan aru, head ajakirjanikud, teie käes on tööriist, mida ühelgi teisel huvigrupil ei ole. See on meedia, mida poliitikud kardavad. Aga võibolla peaks sellesse suhtuma nii, et te oletegi väga keerulises olukorras, et ühelt poolt esitate seda huvirühma ja teiselt poolt peate andma adekvaatset pilti, mis toimub. Ma loodan, et saame nendest murekohtadest koos üle,“ ütles Kallas.