VIDEO | Laulu- ja tantsupeo ajal on Tallinnas ühistransport kõigile tasuta

Pressikonverentsil osalesid Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla ning Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve talituse juht Taavi Kirss.

30. juunist 2. juulini toimuva XIII noorte laulu- ja tantsupeo ajaks paneb Tallinna linn käima kesklinnast väljuvad eribussid, tihendab paljude ühistranspordiliinide sõidugraafikuid ning rajab jalgratta- ja tõukerataste jaoks eraldi parklad. Tallinna ühistransport on suurpeo ajal – 30. juunist kuni 2. juulini – kõigile sõitjatele tasuta.

„Tallinn on teinud pikalt ettevalmistusi, et sellesuvise suurpeo ajal oleks nii osalejate kui ka külaliste liikumine võimalikult sujuv. Selleks oleme teinud koostööd laulu- ja tantsupeo sihtasutusega, politsei, erinevate linna asutustega ja erapartneritega, et leida parimad lahendused transpordi ja liikluse korraldamiseks sel perioodil. Kesklinnas toimuvate ehitustööde graafikus ja ka ühistranspordi suunamistes on arvestatud laulu- ja tantsupeolistega, niisamuti rongkäigu marsruudiga,“ selgitas abilinnapea Vladimir Svet. „Osalejate ja külaliste peopaika jõudmiseks ning sealt tagasi liikumiseks soovitame kasutada ühistransporti. Lisaks paljude bussi-, trolli- ja trammiliinide graafikute tihendamisele paneme käima bussiliinid 80 ja 81. Koostöös mitmete eraparklate omanikega saavad laulupeole tulijad jätta oma sõiduki päevaks tasuta parklasse ja sealt ühistranspordiga peopaika edasi liikuda. Ainuüksi laulupeo lõppedes ootab peokülalisi Poska tänaval üle 50 trammi, mis väljuvad Kesklinna suunas paariminutiliste vahedega. Suurpeo ajal ehk 30. juunist kuni 2. juulini on Tallinna ühistransport kõigile tasuta – mitte üksnes peol esinejatele, vaid ka kõigile Tallinnasse saabuvatele külalistele.“

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla sõnul toob eesseisev suursündmus Tallinnasse enam kui 30 000 noort lauljat ja tantsijat. „Kui tantsijad saabuvad pealinna 27. juunil, et alustada proovidega harjutusväljakutel, siis 30. juunil jõuavad siia ka lauljad. Seega on meie linnaruumis nädala vältel liikluses tuhandeid noori ja lapsi, kes liiguvad harjutus- ja ööbimiskohtadesse ning peopaikadesse. Ent peame arvestama, et paljud neist ei ole harjunud suurlinna liiklusega – seega palume kõigil olla sel ajal liikluses äärmiselt tähelepanelikud,“ rääkis Toomla. „Ühtlasi soovitame kõigile linlastele ja kaugemalt saabuvatele peokülalistele varuda aega, kuna liikluskoormus on tavapärasest oluliselt suurem.“

Nii tantsu- kui ka laulupeol ei ole korraldatud parkimist. Tantsupeo ajal on Juhkentali tänav tavaliiklusele suletud ja laulupeo ajal on lauluväljaku piirkonnas mitmed tänavad suletud. Niisamuti ei toimu autode parkimist Smuuli ega Pirita teel.

Laulupeopäeval, 2. juulil saavad peole tulijad jätta tasuta oma auto Lasnamäel Tondiraba jäähalli, Bauhausi, Lasnamäe Prisma, Lasnamäe Centrumi või Ülemiste keskuse väliparklatesse. Kesklinnas ootab parkijaid T1 parkimismaja, Haaberstis saab auto jätta Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklasse. Parklate ja lauluväljaku vahel on tagatud ühistranspordiühendus.