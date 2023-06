OTSEBLOGI | Vene terroristid ründasid taas Zelenskõi sünnilinna

Ukraina kannatab märkimisväärseid kaotusi ja liigub aeglaselt Venemaa peamise kaitseliini suunas, tunnistasid Lääne võimud ühes esimestest hinnangutest 4. juunil alustatud Ukraina vastupealetungile. „See on uskumatult raske,“ ütles ametnik. „Nad lähevad vastu hästi ettevalmistatud kaitseliinile, mille ettevalmistamiseks on venelastel olnud kuid.“

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et alliansi liikmed peavad tagama, et Ukraina saaks piisavalt relvi, et jätkata vasturünnakut Venemaa vastu. „Praegu on alles algusaeg ja me ei tea, kas see saab olema pöördepunkt,“ ütles ta.