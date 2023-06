Politsei otsib Harjumaal kadunud 45aastast Marttit

Häirekeskus sai täna hommikul kella 8.30 ajal teate, et teisipäeva hommikul lahkus oma kodust Randvere külas 45aastane Martin, kellega lähedased ühendust ei saa ja nad on mehe pärast mures.

Politsei on suhelnud mehe lähedaste ja tuttavatega ning kontrollinud tema võimalikke asukohti, kuid meest pole seni leitud.



Martti on umbes 177 cm pikk, kõhnema kehaehitusega ja kiila peaga. Tal on seljas sinine T-särk ja musta värvi nahktagi, jalas sinised teksad ja musta värvi tossud.