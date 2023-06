GALERII | MIDA KÕIKE ÄRA EI VISATA: roheaktivist Elliot Lään puhastab pealinna tänavaid prügist

„Kui inimesele öelda, et söö nüüd ära see, mille maha viskasid, ja ära kutsu endale kiirabi, kui paha hakkab – siis see tundub ebainimlik. Ometigi tehakse seda loomade ja lindudega,“ räägib Tallinnas tegutsev roheaktivist Elliot Lään. Ta korjas ainuüksi eelmise aasta jooksul 6700 liitrit prügi.