SÕJAKOKKUVÕTE | Kadõrov otsib oma „venda“ taga

Vene väed pommitasid asulaid Donetski oblasti idaosas ja Odessas. Pihta said elumajad, söögikohad, laohooned ja poed. Kokku hukkus vähemalt kuus inimest. Ukrainska Pravda kirjutab, et Odessas hukkus kolm inimest, kes töötasid tabamuse saanud toidupoodide keti laos.

Ukraina asekaitseministri Hanna Maliari sõnul on kaitsjad okupeeritud Bahmuti linnale 200–500 meetrit lähemale liikunud. Ta lisas, et alanud on erakordselt karmid lahingud. Ukrainlaste sõnul on nad vastupealetungis tagasi võitnud vähemalt 90 ruutkilomeetrit maad.

Vene meedia teatel sai sõjategevuses viga tähtis tšetšeeni sõjaväelane Adam Delimhanov (pildil), Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi lähedane liitlane. Kui see on tõsi, oleks see kahtlemata ukrainlaste jaoks kena võit, sest nende hinnangul on Delimhanov Vene poolel tšetšeeni vabatahtlike üksuste juht (meenutagem, et ka Ukraina poolel võitleb mitu tšetšeenidest koosnevat üksust). Kadõrov ütles, et ei saa Delimhanoviga ühendust ning palus abi oma „venna“ leidmisel, küsides lahingu koordinaate ka Ukraina luurelt. Delimhanov on ka riigiduuma liige ning duuma pressiteenistuse sõnul on ta elus, ukrainlaste sõnul aga surnud. Alles esmaspäeval allkirjastas Vene kaitseministeerium tšetšeeni paramilitaarsete rühmitustega lepingu, mille alusel alluvad need nüüd ministeeriumi käskudele. Kadõrov lubab Delimhanovi leidmiseks vajalike koordinaatide eest ka vaevatasu. Tšetšeenid on moslemid ning nende usu kohaselt tuleb surnu matta ühe päeva jooksul – komme, mille pärast islamiusulised Vene sõdurid tihtilugu teistega tülli lähevad, kui need käsivad langenud lihtsalt maha jätta.