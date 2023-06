President Alar Karis: „Oht on selles, et riigikogu osa ei kärpuks vaid otsustamiseks, kas ta usaldab valitsust.“

„Ma näen paljude Eesti inimeste nõutust ja pettumust, et mis meie sisepoliitikas toimub, sest valitsus ja vastasrind on Toompeal nii karmis vastuseisus, kus mingiks leppimiseks ja kompromissiks enam ruumi ei näi.

Minu jaoks on koalitsiooni ja opositsiooni suhetes oluline see, et vastastikku ei solvata ega hirmutata, teineteise kohta ei kasutata väljendeid, mille pärast tuleb hiljem piinlikkust tunda. Viimasel ajal oleme riigikogu aruteludes kahjuks kuulnud ka sõnu, mis rikuvad meie poliitilist kultuuri.

Meenutan, et parlamendivalimisteni ei ole jäänud kolm kuud, vaid need valimised toimusid alles kolm kuud tagasi.

See on koalitsiooni võimalus ja oht samal ajal. Võimalus, et riigikogu töö ei kiiluks kinni, obstruktsioon ei annaks vetot vähemusele ja valitsus saaks otsustada. Oht on selles, et riigikogu osa ei kärpuks vaid otsustamiseks, kas ta usaldab valitsust, ja parlamentaarne asjalik arutelu soikub.