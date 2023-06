FOTOD | Tartus ERMi lähedal läks põlema suur hunnik võsa ja selle ümbrus

Lõuna päästekeskuse teatel pole lähedal asuvad elumajad ohus, kuid kuna tuli lõõmab asub otse tänava ääres, siis on hetkel liiklus Eesti Rahva Muuseumist (ERM) kõrveküla poole suletud. Kustutustöödega tegelevad Alatskivi, Annelinna, Tabivere ja Tartu kutselised ning Tõrvandi vabatahtlikud päästjad, kasutusel on maastikusõidukid.

„Eesti lipp pole kindlasti ohus,“ ütleb ERMi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Aivi Jürgenson. „Tulekahju on muuseumist ohutus kauguses ja päästjad on tule juba kontrolli alla saanud. Meil on praegu kasutusel ainult üks sissepääs ja kõik meie külastajad saavad muuseumist ohutult lahkuda.“