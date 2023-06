ANALÜÜS | Kinnitage turvavööd. Maksuralli jätkub

Aivar Kokk (Isamaa) ütleb, et tema suhtub kärbetesse väga hästi. „Rahanduskomisjoni esimehena küsisin, millised on kõikide ministeeriumide kärpeplaanid.“

Isamaalane nendib, et näiteks päästet, politseid ja piirivalvet kärpida on keeruline, aga siiski on riigi palgal 150 000 inimest. „Seal on alati kärpimiskoht!“ põrutab ta.

„Üks eelmise valitsuse minister ütles mulle, et tema ministeeriumis ei juhtuks midagi, kui 20 protsenti inimesi koju saata. Saamaks teada, mis on riigis halvasti ja mida tuleks teisi teha, selleks pole vaja mingeid uuringuid teostada. Seda märkab iga Eesti kodanik niisamagi,“ arvab Kokk.

Aga Isegi kui iga ministeerium hoiab kokku miljoneid, jääb lõpuks ikka sadu miljoneid puudu. Kui kärpekohti pole, tuleb makse tõsta. Muidu eelarve tasakaalu ei jõua.