"SA OLED NEETUD!" Netikelmid ähvardasid raskelt haiget meest musta maagiaga

„Mul lõi kopsu kinni, see oli nii ehmatav. Alguses mõtlesin, et mu sugulase isikuandmed on jõudnud kellegi võõrani,“ räägib Maarika. „Uskusin ka, et mu sugulane Jaak on isiklikult sihtmärk ja keegi on asunud tema haiguse arvelt teenima.“