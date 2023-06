110 MILJONIT KODUST PÕGENENUT: sundränne saavutas 2022. aastal rekordi

Kurva rekordi peamisteks süüdlasteks on muidugi sõda Ukrainas, kirjutab ÜRO pagulasamet (UNHCR), aga ka varasemalt alanud konfliktid, mille lõppu endiselt ei paista. Samuti on andmetega võrreldes korrigeeritud hinnanguid Afganistani pagulaste arvu kohta. On üks riik maailmas, mille iga kuues elanik on pagulane.