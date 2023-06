KAART | KÜMNED MILJONID SÕIDUKIIRUSE ÜLETAMISED: sõidukiloendurid maalivad liikluskäitumisest mitme järgu võrra halvema pildi kui politseistatistika

Alaliste kiiruskaamerate asupaigad on avalikult teada ja kõigil pähe kulunud. Ka info politsei kiirusemõõtmise reididest levib kulutulena. On ilmne, et juhtidele mõistetud trahvid ei anna adekvaatset ülevaadet liikluskäitumisest. Mida näitavad aga liiklusloendurid, mis suudavad ka kiirust mõõta? Õhtuleht viis transpordiameti andmed kokku piirkiirustega ning ilmneb, et pea iga kümnes sõiduk ületab lubatud sõidukiirust vähemalt 10 km/h.