LIISA PAKOSTA | Samasoolised paarid on saanud lapsendada juba pikemat aega. Eestis on registris 90 last, kelle vanemad samast soost

Suure murena on välja toodud, et kes kellega intiimsuhtes on ning täpsemalt kuidas. Ent perekonnaseadus ei räägi seksist üldse, mitte koi kiuksugi. Seega ei saa ka seaduse muutmisega siin mitte midagi muuta. Tõsi on see, et ülemöödunud sajandil oli seksuaalsuhe abieluga seotud, sest võimetus selleks võis olla toona abielu lahutamise üks vähestest alustest. Ilmselt on nii vanast ajast inimestel kuklamälu olemas ja nii arvataksegi ekslikult, et abieluseadused tegelevad seksiteemadega tänaseni. Ei tegele. Abielu on perekonnaseaduses mitte sakrament, vaid ilmalik leping, mis räägib varade kogumisest ja jagamisest ning teineteise hooldamisest.