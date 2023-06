Vanglatöötaja ülestunnistus: iga päev aitan vangidel vanglaelust välja murda

„Väikese naljaga võib öelda, et minu töö on aidata vangidel vanglast välja murda – murda välja probleemidest ja eluviisist, mis inimese vanglasse toob. Otsime üles mured, mis on inimese halvale teele viinud, aitame need ära lahendada ja laduda vundamendi heale korralikule elule,“ selgitab Tallinna Vangla inspektor-kontaktisik Mihkel Nikolai.

Enamik kinnipeetavaid on vangis lõppude lõpuks raskete olude tõttu – vaesus, ilmajäetus ja kogetud vägivald on ajanud inimesed seadust rikkuma, et saada raha või tunnustust. Eesti uuenenud vanglasüsteemis on põhirõhk eksinutega suhtlemisel, nende probleemide tuvastamisel ja lahendamisel.

„Kui rasketest oludest pärit inimene vabaneb siin sõltuvusest ja õpib näiteks keevitajaks, siis tal polegi enam vaja minna narkootikume müüma, et hästi elada,“ tõi vanglaametnik näite.

“Vangistus on nii pikk kui vaja ja nii lühike kui võimalik. Vangla on ennekõike kinnipeetava jaoks turvaline keskkond, kus ta saab vajalikku nõustamist, teraapiat ja haridust. Kohe, kui vähegi võimalik, hakkab inimene normaalselt tööl käima, vanglas või ka vanglast väljas. Kontaktisiku töö on sarnasem psühholoogile ja karjäärinõustajale kui politseinikule,” räägib Nikolai.

Suureks mureks on aga tööjõupuudus – nii Tallinna, Tartu kui Viru vanglas on palju kontaktisikute töökohti täitmata.

“Kutsun kõiki, kes tahaks õppida juurat ja psühholoogiat ning aidata otseselt inimestel oma elusid korda teha, meie juurde. Sisekaitseakadeemias on vastuvõtt vastavale korrektsiooni erialale veel paar nädalat avatud, veel jõuad kandideerida. Õppe ajal saad stipendiumit, töökoht on garanteeritud ja palk algab 2000 eurost,” toob Nikolai välja.

Eesti vanglasüsteem on väga edukas – ligi 70% vangi sattunutest murrab vanglas töötavate spetsialistide toel kuritegelikult teelt välja. „Sellega oleme peaaegu Põhjamaade tasemel, kus sama näitaja on umbes 80%. Oleme pidevalt aina paremad ja enamikule Euroopa riikidele eeskujuks. Selle eduloo jätkumiseks on meil aga hädasti uusi kolleege vaja,“ ütleb vanglaametnik.