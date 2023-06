OTSEBLOGI | Vene vägede raketid tabasid Odessas ja Donetskis poode ja elumaju: kuus inimest hukkus

Paraku on sellel otsene seos ka tänapäevaga, mil miljonid ukrainlased võitlevad enda ja oma lähedaste elude eest. Venemaa sõda Ukrainas kestab juba rohkem kui aasta. Selle ajaga on faktiliselt tuvastatud, et Venemaa kontrolli all olevatel aladel toimuvad arvukad ja rängad kuriteod – massilised kohtuvälised tapmised, vahistamised, röövimised, piinamised ja vägistamised. Venemaale on sunniviisiliselt viidud üle 19 000 lapse, tapetud on üle 10 000 süütu inimese. Eesti ja rahvusvahelise üldsuse kohustus on Ukrainat igakülgselt toetada, kuni sõda on võidetud, ja kindlustada, et ükski Ukrainas toime pandud kuritegu ei jääks karistuseta.“