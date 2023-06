Siseminister: geipastori ründajat võib oodata Eestist väljasaatmine

„Tegu oli üksikjuhtumiga, millele politsei reageeris kiiresti ning menetlus käib avaliku korra raske rikkumise alusel. Selle eest võib karistada kuni viieaastase vangistusega. Mehel on all eelmisest aastast menetlus ka keelatud sümboolika kandmisest. Ühtlasi vaatab politsei üle mehe Eestis viibimise alused," kirjutas Lauri Läänemets sotsiaalmeedias. Tegu oli radikaalsetest usulistest motiividest ajendatud vihakuriteoga, lisas ta. „ Me ei luba oma riigis Venemaa huvides provokatsioone toime panna ja Eesti riik käitub iga seesuguse juhtumi korral otsustavalt,“ ütles siseminister. Kahtlustatavana kinni peetud 25aastane Eestis elav Venemaa kodanik on viidud asjaolude selgitamiseks kinnipidamiskeskusesse.