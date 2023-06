Venemaa piirivalvurid pidasid kinni kaks ekslikult Venemaa piiri ületanud PPA logistikut. Lõuna prefekt: piiriesindused kohtuvad homme, meeste tervisega on kõik korras

Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles, et kolmapäeva ennelõunal suhtlesid PPA ja Venemaa piirivalve esindajad ning leppisid homseks kokku piiriesinduste kohtumise. „Venemaa pool kinnitas, et meie töötajad on hetkel kinni peetud, nende tervisega on kõik korras. Täpsemat infot saame jagada homme pärast seda, kui piiriesindajad on kohtunud.“