Ülemaailmne uudistetoimetajate liit: ajakirjandusväljaannete käibemaksumäära suurendamine on ohtlik samm

2021. aastal kiitsid Euroopa Liidu rahandusministrid, kelle hulgas oli ka Eesti valitsuse esindaja, heaks käibemaksudirektiivi parandused, mis lubasid liikmesriikidel nii trükis kui veebis ilmuvate uudisteväljaannete suhtes rakendada 0% käibemaksu määra. See tähistas olulist verstaposti meie sektori arengus, mis kannatas tõsiselt Covid19 pandeemia mõjude all ning pistis rinda veebiplatvormide üha suureneva konkurentsiga. Liikmesriikidel avanes võimalus pakkuda väljaannetele kohest kergendust ning tagada, et kõrgetasemeline ajakirjandus jääb kodanikele kättesaadavaks.

News Media Europe ja WAN-IFRA on pettunud, et Eesti valitsus on valinud tegutsemisviisi, mis on vastuolus ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide eesmärkidega just sel ajal, kui meedia vajab igakülgset toetust võitluses propaganda ja valeinformatsiooni ilmingute vastu, et täita oma rolli meie demokraatlike väärtuste kaitsel.