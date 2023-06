SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml üritab eraarmeedele päitseid pähe panna

Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin sõnas teisipäeval Taani meediale antud intervjuus, et tema arusaamist mööda pole Ukraina ründepotentsiaal kaugeltki mitte ammendatud. Nii ta on, tasapisi on viimase päevaga vabastatud veel mõni asula. Erasõjaväefirma boss ütles sedagi, et ta ei tea, kas tema väed jäävadki Ukrainasse, sest käimas on lepinguvaidlus Vene kaitseministeeriumiga. Ministeerium teatas nimelt laupäeval, et vabatahtlikud üksused ja erasõjaväerühmitused peavad sõlmima nendega lepingu, mis annaks vabatahtlike gruppidele vajaliku õigusliku staatuse ja looks nende üksustele ühtsed lähenemisviisid. Käsk ei maininud Wagneri rühmitust, kuid seda sammu nähakse viisina, kuidas mõjukat sõjalist jõudu kontrollida. Prigožin, kes on kaitseministeeriumiga avalikult tülitsenud, ütles, et see samm ei puuduta Wagnerit. 10. juunil teatas kaitseminister Sergei Šoigu, et alates 1. juulist peavad vabatahtlikud võitlejad vormistama lepingu otse ministeeriumiga. Selle käsu saatis Prigožin pikalt. „Wagner ei hakka Šoiguga mingeid lepinguid allkirjastama.“ Ta kuulutas, et tema rühmitus tegutseb vaid Vene Föderatsiooni ja vägede ülemjuhataja (s.t Vladimir Putini) huvides.